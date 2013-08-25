يونس مخيون يكذب "رويترز" ويطالبها بالاعتذار عن تحريف كلامه بشأن "الإخوان" و"مرسي"

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني السبت 24-08-2013 23:43

نفى الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، ما نشرته وكالة "رويترز" منسوبا له من تصريحات صحفية خلال حديث أجرته الوكالة معه، مطالبا إياها بالاعتذار عن الخطأ الذي وقعت فيه بتحريف كلامه، وإلا فلن يجري معها أية حوارات مستقبلية.

قال الدكتور يونس مخيون، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لقد أجريت حديثا مع وكالة (رويترز) وكنت أظن أنها تتمتع بالمهنية وبالمصداقية، ولكنني فوجئت بأنها نسبت إليّ كلاما لم أقله على الإطلاق، ومن ذلك أن حزب النور أيد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي على يد الجيش، ويشعر الآن باقتراب نار الأزمة منه، وهذا محض كذب وافتراء".

وتابع: "كذلك نسبت إليّ أن الإخوان المسلمين الضالعين في العنف، يجب أن يحاكموا، ولكن الذي قلته أننا نرفض إقصاء جماعة الإخوان المسلمين من الحياة السياسية والدعوية، ومن ثبت بالدليل القاطع أنه ارتكب عنفا أو ما يخالف القانون فعلى القضاء أن يأخذ مجراه معه، أما من لم يشارك في العنف ولم يحرض عليه فلا ينبغي إقصاؤه".