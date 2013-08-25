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"العامة للسياحيين" تطالب شركات الطيران بمقاطعة الرحلات إلى تركيا وقطر

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"العامة للسياحيين" تطالب شركات الطيران بمقاطعة الرحلات إلى تركيا وقطر "العامة للسياحيين" تطالب شركات الطيران بمقاطعة الرحلات إلى تركيا وقطر

تقدمت النقابة العامة للسياحيين، بالعزاء لكل اهالى الشهداء الذين سقطو خلال ثورة 30 يونيو وما تلاها من أحداث عنف منظم من الجماعات الإرهابية المسلحة.

وطالبت النقابة العامة للسياحيين فى بيان لها اليوم، بعد الموقف العدائى المستغرب من دولة تركيا وقطر، وخاصة وتدخلهما السافر فى شئوننا الداخلية، جميع الشركات السياحية والطيران وأفراد شعب الكريم مقاطعة جميع أنواع الرحلات السياحية إلى تركيا أو قطر بغرض السياحة أو العمل .

ودعت النقابة، أيضا للامتناع عن استخدام الخطوط الجوية التركية أو القطرية فى السفر إلى خارج مصر، وذلك اعتراضا على تدخل التركية والقطرية فى شئون مصر الداخلية واستخدام شركات الطيران الوطنية أو شركات الطيران العربية الداعمة لمصر ولإرادتها الحرة.

وأضاف البيان: "من العار علينا كمصريين ألا نكون نحن المبادرين بهذه الخطوة قبل الدول الصديقة والداعمة لمصر، والتى اتخذت هذه الخطوه بالفعل فهم ليسوا أكثر مصرية منا نحن المصريين، فنرجو إلزام جميع أعضاء الغرف بمنع جميع أنواع التعاملات مع تركيا و قطر، ورفعهما من المقاصد السياحية للمصريين وعدم استخدام خطوط الطيران التركية أو القطرية لنقل المصريين لأى جهة خارجية، وذلك حتى ترجعا وتعدلا عن مواقفهما تجاه الدولة المصرية، آخذين فى الاعتبار أن كرامة الشعب المصرى والدولة المصرية أكبر وأهم من أى مكاسب مادية مرجوة من دول تحتقر إرادة الشعب المصرى".

وقالت إنه على الشركات والغرف السياحية أن تحفظ لهذا الوطن كرامته وماء وجهه، وعلى الشركات السياحية والغرف السياحية، ألا تلتفت إلى أى تهديد أو وعيد من الوكلاء السياحيين فى باقى الدول الأوربية والتى يسيطر عى شركاتها الأتراك من أن يقوموا بالتأثير على وجهة السائح الأوروبى إلى مصر، فالسائح هو صاحب القرار الأول والأخير فى الوجهه التى يريدها .

وطالبت وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحى المصرى، أن تقوم بدورها ودعم الشركات السياحية بأن توفر لهم كل الإمكانات التى وفرتها الحكومة التركية كى تفرض رأيها وإرادتها على أغلب وكالات السفر الأوروبية والتى تسيطر على سوق السياحة فى العديد من الدول.

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مصر 365

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