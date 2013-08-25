أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الحلم البائد

Google+ Print
الحلم البائد الحلم البائد

يا خفوقٍ ضَمّته عُوْجٍ نحافا

                     الحنين أثَّرْ عَلَيْك وْشَدّ قَيْده

خِفّ مِنْ نَبْضِكْ وْخَفِّفْ الارْتجافَا

                     لا تِزِيْد بْضَخّ دَمِّيْ فِيْ ورِيْدِهْ

مِنْ معاناتِي مَعِكْ عِنْدِيْ اعْتِرَافَا

                   ضايقٍ صَدْرِي وْنَبْضَاتِكْ تِزِيْدِهْ

يَوْم وَقْتي مَعْ رِدَى حَظِّيْ تِصَافَى

                    شِفْت حِلْمي واقِعْ أيَّامِي تِبِيْدِهْ

صَار فِرْشِيْ هَمّ واحْزَاني لِحَافَا

                     والليالي في تحَدِّيْهَا عنِيْدِهْ

حالتي.. حالة سقِيْمٍ ما تَعَافَى

                     مَلّ عِمْره.. والتّداوي ما يفِيْدِهْ

صَدْمته.. مِنّه ربيع العمر طافا

                      انْسَحَبْ حَبْل الرّجَا من قَبْضَةْ إيْدِهْ

أوْ يتِيْمٍ جِمْلَةْ سْنِيْنِهْ عِجَافَا

                     ما تِمَنَّى غَيْر يرْجَعْ لِهْ فقيده

دَمْعِتِهْ بِالْعَيْن ما تِنْوي الجفَافَا

                        تِنْهِمِرْ عَ الخَدّ عَكْس اللَّى يِرِيْدِهْ

لَيْت خَطّ العمر لو فِيْه انْعِطَافَا

                        فِرْصِةٍ ما رَاح مِنْ عِمْرِيْ تِعِيْدِهْ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية