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ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الظهوري واليليلي

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ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الظهوري واليليلي ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الظهوري واليليلي

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة مساء أول من أمس حفل العشاء الذي أقامه سليمان أحمد الظهوري بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة سعيد سبت سعدين الظهوري.

كما حضر الحفل ـ الذي أقيم في منطقة شعم برأس الخيمة ـ الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل وجمع من المدعوين.

كما حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة مساء أول من أمس حفل العشاء الذي أقامه سعيد علي محمد اليليلي بمناسبة زفاف نجله فيصل إلى كريمة مصبح علي محمد اليليلي.

حضر الحفل الذي أقيم في منطقة صفي برأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل وجمع من المدعوين.

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