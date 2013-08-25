أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

أوصياء الفكر

Google+ Print
أوصياء الفكر أوصياء الفكر

حِيْنَمَا الأعْمَى يقود الْمِبْصِرِيْن

                    وِسْط قَلْبِكْ شوف لك شَمْعَة ضِيَا

في ظلام الشَّك ما لك من يقين

                   غير دَرْبٍ ما مشى فِيْه أغْبِيَا

صوتك المكبوت من صَمْت السنين

                    لا تزيده خوف وِخْدَاعْ وْرِيَا

وْجَرْحِكْ اللى من تَحَتْ صَدْرِكْ دفين

                   ما يطيب إلاَّ عَلَى يْدَيْن أنْقِيَا

لا تكون انته الصَّدى للآخرين

                  في زمانٍ قَلّ فيه الأتْقِيَا

خَلِّكْ الأوَّلْ في دَرْب العارفين

                  كون حَرْف (الألْف) لا، لا تْكُوْن (يَ)

الشجاعه من صفات المؤمنين

                   وْدِيْننا يا صاحبي دِيْن أقْوِيَا

من تمسَّح في قبور الصالحين

                    إنْشِدِهْ هل كان قومه أوْليَا

الجَهل والخوف عِذْر الفاشلين

                  وكلّ حِلْم وْعِلْم يحتاج أذْكِيَا

أطْلِق أفكارك وَلا تبقى سجين

                    قَبْل ما يِوْضَعْ على الفِكْر أوْصِيَا

إن بغَيْت أمْجَاد ترْفَعْ لك جبين

                   إجْتِهِدْ بالعَزْم لا تشكي عيَا

لا تدَوِّرْ مِعْجزه من ملهمين

                   في حياة اليوم ما به أنْبِِيَا

في طريقك سِيْر خَلْف الطامحين

                   وْخَلّ عَنْك الواهمين الأدْعِيَا

وان وصَلْت الحَقّ إعْرِفْ يا فطين

                    إنّ ما بِه في التواضِعْ كِبْرِيَا

شُوْف غِصْن القَمْح للنسمه يلين

                   وكل ما يِثْقَل نِزَلْ طِيْب وْحيَا

الطِّهِرْ لِلْغَيْث والقَلْب الأمين

                 واصْدَقْ الدَّمْعات بِعْيون أبْرِيَا

كَمْ قطَفْنا من زهور الياسمين

                 لاجْلِ نِصْنَعْ عِطْر نَهْدِيْه إخْوِيَا

عِيْش في دِنْيَتْك حِرّ بّدون دَيْن

                  الذَّهَبْ والمال سِجْن الأغْنِيَا

شُوْف مَنْ هُم في المقابِرْ صامتين

                      الفقارىَ ذَنْبهم.. كَالأثْرِيَا

قِفْ وطَالِعْ لِلْيِسَارْ وِلِلْيِِمِيْن

                     في الشِّدايد هَلْ بقَى لِكْ أوْفِيَا؟!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية