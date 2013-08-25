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مِثَال المودّة

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مِثَال المودّة مِثَال المودّة

يا مكَحِّلْ عيوني بالْبَهَا والجمال

                     نَهْر وِدِّيْ زلاله من معيْنِكْ جَرَى

يوم صِبْحِكْ غمَرْنِي لَيْل فَرْقَاكْ زال

                   وِاغْتِنَمْت احتفالك داريٍ من دَرَى

بَسْمِتِكْ راس مالي والْغَلا راس مال

                    حَقّ لِلّى ذَخَرْك يْغَلِّي الْمِشْتَرَى

بَاسْألِكْ هَالتلَطِّفْ والثِّقِلْ والدَّلال

                    من قديم الوراثه أو جديدٍ طَرَا

كل يوم تْعَطِيْني في الموَدِّهْ مِثَالْ

                    طَالِبْ العِلْم عِنْدِكْ حافِظٍ مَا قَرَا

أمْس جِيْتِكْ وانا في دَمْعتيني سؤال

                       نَظْرَةْ الصَّدّ مِنِّكْ ظِلْم وِالاَّ افْترَا؟

حاسدي فِيْك تدري ما تحرَّى الحلال

                        يخْلِفْ الظَّنّ فِيِّهْ مِنْ كَلاَمْ الْوَرَى

قال ناسي وقاسي واعْتِقِدْ شَيّ قال

                         عن هوَسْ لِبّ قَلْبي فِيْك وِشْ يا ترَى؟

هَيْه.. قال يْتِسَمَّرْ إنْ دَخَلْت المجال

                        وان مضيت يْتِرَدَّدْ يحْتِرِكْ ما سَرَى..!

وِانْت تدري وتعلَمْ كَم أحِبّ الجدال

                           مَعْ سواك وْمَعَاك آرِدّ لكْ بِالْبَرَى

ما اقْهَرْ البِعْد ساعه كيف قِلّ الوصال

                       يا رقيق المشاعِرْ وِشْ جَرَى؟ وِشْ جَرَى؟

قِلْت بَافْدِيْك حالي بَسّ ما تَمّ حال

                      هات حال أفْتِدِيْ به تسْتِوِيْ لِيْ ذَرَى

مِنْ ذَخَرْتِكْ وانا مِدْمِنْ لماك الزلال

                       لَى معينه حَنَانِكْ لو دَرى من دَرَى

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