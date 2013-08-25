سيف بن زايد يوجّه بتعزيز توعية الطلاب بمخاطر المخدرات

وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اللجنة العليا لمكافحة المخدرات، بتكثيف جهودها، وتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون المجتمعي مع كافة أفراد وشرائح ومؤسسات المجتمع، دون استثناء؛ لتعزيز التوعية بمخاطر المخدرات، خاصة تجاه طلبة المدارس، لتنشئة جيل واعٍ ومدرك لمخاطر السقوط في مستنقع الإدمان.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه، اخيراً، اجتماع اللجنة العليا لمكافحة المخدرات، في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

تحديات

وأضاف: "يجب تشييد السدود المنيعة، والمساهمة بجميع الإمكانات المتاحة لمواجهة تحديات ومخاطر المخدرات، وتجفيف منابعها، حمايةً لمجتمعنا من مآسيها المحتملة"، حاثاً سموه على المزيد من الحرص واليقظة تجاه مهربي هذه السموم ومروجيها، والطرق الخبيثة والمستحدثة التي يستخدمونها في الوصول إلى أهدافهم الإجرامية.

وقال سموه، إن حكومة دولة الإمارات، بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية على أتم الاستعداد لدعم خطط وبرامج اللجنة العليا لمكافحة المخدرات، وتفعيلها وتطويرها في سبيل مواجهة هذه الآفة العالمية والحد من آثارها الضارة على المجتمع المحلي، باستخدام شتى السبل والوسائل، والاستفادة من الإمكانات المتطورة بصورة علمية صحيحة.

خطط

وناقشت اللجنة العليا لمكافحة المخدرات، توحيد الخطط الاستراتيجية على مستوى الدولة بأساليب عمل متطورة تواكب متطلبات العصر، ومتطلبات عمل أجهزة مكافحة المخدرات على المستوى الدولي، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة في هذا الإطار.

كما بحثت "اللجنة" تعزيز الطرق الوقائية والعلاجية بمخاطر المخدرات، والطرق الانسانية المثلى للتعامل مع المتورطين في تعاطي المخدرات، فيما ناقش المجتمعون أيضاً، الآراء والمساهمات التي من شأنها أن تعزز جهود مكافحة المخدرات بوجه عام.

حضور

حضر الاجتماع، اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء خميس سيف بن سويف، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، رئيس اللجنة، واللواء عبد الجليل العسماوي، مدير عام مكافحة المخدرات في شرطة دبي، نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، ومديرو إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، والعقيد سعود الساعدي، مدير إدارة سكرتارية مكتب سمو الوزير، وعدد من الضباط.