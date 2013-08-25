غرفة عجمان تستضيف شخصيات وطنية ناجحة ضمن «رائد المستقبل»

ضمن فعاليات برنامج إعداد رائد المستقبل "صيف بلادي" الذي ينظم بغرفة تجارة وصناعة عجمان، وتنفذه الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة خلال الفترة من 12 أغسطس إلى 5 سبتمبر، تستضيف غرفة عجمان عددا من الشخصيات الوطنية الناجحة لسرد خبراتهم ونقل تجاربهم للشباب والطلبة، حيث تم استضافة ماجد الزرعوني، مصور فوتوغرافي، وعبدالله الشحي الرئيس التنفيذي لشبكة رؤية عجمان الإخبارية، وتناول المتحدثان كيفية توجيه الطلبة والشباب لتحفيز قدراتهم وتنميتها عن طريق العمل الإيجابي، والتميز باختيار الهويات والمشاريع المفيدة مع التأكيد على الهوية الوطنية وزيادة الانتماء ومهارات التعامل مع مواقف الحياة المختلفة وكيفية التفكير السليم والمنطقي.

وأكد ماجد الزرعوني أهمية أن يدعم الشخص هوايته وينميها من خلال تحفيز النفس والبحث بمن يساعدهم على تنميتها علها تتطور لنوع من الاحتراف أو أن تفتح مجالا وظيفيا مستقبليا، كما أشاد بمثل هذه اللقاءات و ببرنامج إعداد رائد المستقبل وأهميتة للطلبة والمشاركين فيه.

وبدأ الزرعوني سرد تجربته الشخصية في مجال التصوير، مؤكدا للطلبة الحضور من أهمية الالتحاق بالدورات العلمية والعملية التي تصب في إنماء الهواية، وشرح لهم كيفية وصوله لاحترافية مجال التصوير واختياره ضمن أفضل المصوريين المحليين والعالميين، وقام بتنفيذ ورشة عمل عملية مبسطة للطلبة حول التصوير.

بعد ذلك عرض الشحي تجربته الشخصية والتي بدأت بهواية لنشر الاخبار والفعاليات في عجمان ثم ما لبثت أن تطورت لفكرة مشروع يهدف لمد متابعي شبكات التواصل الاجتماعي بكل الاخبار والفعاليات بعجمان خصوصا والامارات عموما، وشرح كيفية الصبر والمتابعة الجادة لتحويل الهواية إلى مشروع "شبكة رؤية عجمان الإخبارية" والذي حظي بدعم كبير من قبل سمو الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، منذ التأسيس في الاول من يناير لعام 2012.