بحث التعاون مع هولندا في مكافحة المخدرات

بحث اللواء عبد الجليل مهدي محمد العسماوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي في مكتبه مع "هني دي فوك" ضابط الارتباط الهولندي، والمنسق العام "ساشا دانداشي"، العديد من القضايا المشتركة في مجال تبادل المعلومات الأمنية، مما يتصل بتجارة وتهريب المخدرات، وتعقب الرؤوس الكبيرة من تجار ومهربي المخدرات الدوليين طبقاً للتفاهمات الدولية النافذة بهذا الشأن، وما يمكن أن يقوم به الجانبان وعلى نحو مشترك من فعاليات تتعلق بالدورات التأهيلية للكوادر العاملة في حقل مكافحة المخدرات.

ونوه اللواء عبد الجليل مهدي بأهمية العمل من خلال الفرق الدولية المشتركة، مشيراً في ذلك إلى النتائج الطيبة التي تحققت في العملية الدولية التي شاركت فيها دولة الإمارات وبريطانيا وهولندا وجنوب إفريقيا وماليزيا في نوفمبر 2011، وأدت إلى تفكيك شبكة دولية كبيرة لتجارة وتهريب المخدرات، وكذلك عمليتي فوتينو 2012، والقرش الدوليتين اللتين شاركت فيهما أيضاً فرق أمنية دولية عديدة منها دولة الإمارات، ومملكة هولندا، والمملكة المتحدة.

وفي سياق متصل، تبادل الجانبان بعضاً من وجهات النظر فيما يتعلق بالاستراتيجيات المتبعة لدى كل من الدولتين في مكافحة المخدرات، والسبل المثلى للحد من انتشارها، وخفض الطلب عليها.

من جانبهما توجه كل من هني دي فوك، والمنسق العام ساشا دانداشي إلى اللواء عبد الجليل مهدي بالشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال، وأبديا إعجابهما بما تقوم به وزارة الداخلية في دولة الإمارات من جهود طيبة، ودور مميز ومؤثر على الساحة الدولية في مجال مكافحة المخدرات، وتقديرهما أيضاً لشرطة دبي على جهودها الملموسة على مستوى التعاون الدولي، مما أدى إلى التصدي للعديد من عمليات التهريب الدولية الكبرى للمخدرات في العالم بفضل ذلك التعاون.

وانتهى اللقاء بتشديد الجانبين على متانة الصداقة التي تربط ما بين دولة الإمارات ومملكة هولندا.