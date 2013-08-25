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إدارة "سيد للأدوية" تزود سور الشركة بقطع زجاجية لمنع تسلقه

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إدارة "سيد للأدوية" تزود سور الشركة بقطع زجاجية لمنع تسلقه إدارة "سيد للأدوية" تزود سور الشركة بقطع زجاجية لمنع تسلقه

شددت شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد للأدوية"، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، من إجراءاتها الأمنية لاقتراب المقر الرئيسى للإدارة والمصانع بمنطقة الطالبية بشارع الأهرمات "الهرم"، لتكرر أعمال العنف المسلح بالقرب من مقر الشركة سواء للمتظاهرين غير السلميين من الجماعات الإهاربية كالإخوان المسلمين أو من بعض الأهالى المسلحين.

قامت الشركة بتزويد سور الشركة بقطع زجاجية مدببة لمنع تسلق السور والدخول لمقر الشركة وهى طريقة قديمة يمكن التحايل عليها لكن لا غنى عنها، جاء ذلك بعد تردد أنباء داخل شركة سيد للأدوية عن إلقاء القبض على بعض العاملين متهمين لانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين "الإرهابى" وتنفيذ والمشاركة فى عدد من عمليات حرق القاهرة الكبرى التى جرت خلال الأيام الماضية.

كما قامت الشركة بتشديد الإجراءات الأمنية بداخلها مع استقرار الأوضاع وإعادة تشغيل تدريجى للمصانع التى توقفت بعد نجاح مفاوضات القيادات العمالية مع الإدارة وإقناعها بالضرورة الاقتصادية والصحية لتأهيل ما تم غلقه قبل ثورة 25 يناير بسبب سياسات لم تكن موفقه حينها.

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مصر 365