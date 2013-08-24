شركات عالمية تطلب تأجيل المنافسة على خطة لزيادة الكهرباء بمصر

قال أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة المصري، إن الوزارة قررت تأجيل تلقى عروض الشركات العالمية، لتنفيذ مشروع لزيادة الطاقة المولدة من عدد محطات الكهرباء فيما يعرف بـ”الخطة الإسعافية”، إلى 2 سبتمبر المقبل.

وأضاف إمام فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، أنه كان من المقرر أن تتلقى الشركة القابضة لكهرباء مصر غدا الأحد العروض المالية والفنية للخطة الإسعافية، لكن تم تأجيل ذلك استجابة لطلب الشركات المتنافسة ولحين انتهائها من الاتفاقيات مع البنوك التى ستتولى التمويل.

ووفقا للوزير المصري، ستقام مشروعات الخطة بنظام التصميم والإنشاء والتمويل، حيث تتولى الشركة الفائزة تدبير 85%من التكلفة الاستثمارية فى حين تتولى الشركة القابضة تدبير 15%.

وقال إن مشروعات الخطة ستقام بتكنولوجيا بنظام الدورة المركبة، التي يتم من خلالها إنتاج ثلث الطاقة بدون وقود.