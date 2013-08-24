إيران تعين مندوبًا جديدًا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قررت الحكومة الإيرانية اليوم السبت تعيين الدبلوماسي الإيراني رضا نجفي في منصب مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلفا لعلي أصغر سلطانية.

وأفادت وكالة انباء “فارس”الإيرانية أن نجفي سيتولى المنصب بعد انتهاء مهمة سابقه أصغر سلطانية مطلع سبتمبر المقبل بعد حوالي عشر سنوات قضاها في هذا المنصب.

يشار إلى أن رضا نجفي دبلوماسي محترف، تولى من قبل منصب نائب مدير عام المكتب السياسي والدولي للخارجية الإيرانية، ورئيس لجنة إزالة الأسلحة المحرمة دوليا في الخارجية.

وكانت مصادر في الخارجية الإيرانية رفضت الكشف عن أسمائها قد أعلنت في وقت سابق أن “نجفي” سيحل محل “سلطانية”، وقد تم تعيينه من قبل رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي.

ا.ش.ا