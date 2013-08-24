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رئيس مترو الأنفاق: نصف مليون جنيه خسائر توقف القطارات خلال حظر التجوال

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رئيس مترو الأنفاق: نصف مليون جنيه خسائر توقف القطارات خلال حظر التجوال رئيس مترو الأنفاق: نصف مليون جنيه خسائر توقف القطارات خلال حظر التجوال

كتب : أ ش أ السبت 24-08-2013 22:01

قال المهندس عبدالله فوزي، رئيس الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، إن خسائر توقف حركة قطارات مترو الأنفاق، منذ تطبيق الحظر، بلغت 60% من حجم إيراداته اليومية، بما يساوى نصف مليون جنيه تقريبا.

وأضاف فوزي، في تصريح له اليوم، أنه يتم استغلال فترة توقف عمل المترو، لعمل صيانة للقطارات والمحطات.

واكد أن أقصى فترات تأخر القطارات في المحطات لا تزيد على 5 دقائق، مشيرا إلى أن شرطة النقل والمواصلات تقوم على حماية المحطات، وتأمين سلامة المترو.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا اليوم، بتعديل مواعيد حظر التجوال لتبدأ من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا باستثناء يوم الجمعة الذي سيبدأ في حظر التجوال من السابعة مساء حتى السادسة من صباحا.

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