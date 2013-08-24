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صلاح رجل مباراة رازجراد في دوري الأبطال

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صلاح رجل مباراة رازجراد في دوري الأبطال صلاح رجل مباراة رازجراد في دوري الأبطال

كما كان متوقعا، فقد منحت جماهير بازل نجمها محمد صلاح لقب رجل مباراة الفريق أمام لودوجوريتس رازجراد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وحل بازل ضيفا على لودوجوريتس رازجراد في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال وهزمه 4-2، قبل أن يستضيفه يوم الثلاثاء المقبل في سويسرا إيابا.

سجل صلاح هدفين وصنع ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الرابع، كما أنه تسبب في طرد المدافع جونيور كياسارا في اللعبة نفسها.

ومنحت جماهير بازل لصلاح الأفضلية في تصويتها لجائزة رجل المباراة، إذ نال 5.79 درجة بفارق كبير عن ملاحقه فالنتين شتوكير الذي حل ثانيا بــ4.60 درجة.

فيما حل الإيفواري جيوفاني سيو الوافد الجديد على بازل ثالثا بـ4.58 درجة، بعدما سجل هدفا في أول مبارياته مع الفريق.

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