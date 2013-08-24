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طوني خليفة: أتعجب من حديث أركان الدولة عن غيابها

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طوني خليفة: أتعجب من حديث أركان الدولة عن غيابها طوني خليفة: أتعجب من حديث أركان الدولة عن غيابها

كتب : نورهان طلعت السبت 24-08-2013 16:46

تعجب الإعلامي طوني خليفة، الذي قدم مؤخرًا برنامج "أسفين يا ريس"، من حديث أركان الدولة عن غيابها، وكتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "عجيب.. غريب.. الكل يتحدث عن غياب الدولة بمن فيهم أركان الدولة نفسها، اللي ساهموا سنين بتغييبها لحساب مصالح ذاتية، فعن أي دولة عم نحكي.. والله عيب".

وكتب طوني خليفة، في تدوينة أخرى، "الكل ما بده دولة غير دولة جماعته، ولما توقع المصيبة الكل بصير يسأل عن الدولة اللي بيكون هوي اللي قبرها تحت سابع أرض.. وموت يا شعب لبنان".

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