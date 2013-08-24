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مصدر قضائي: النائب العام الحالي لم يمنع السيد البدوي من السفر

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مصدر قضائي: النائب العام الحالي لم يمنع السيد البدوي من السفر مصدر قضائي: النائب العام الحالي لم يمنع السيد البدوي من السفر

كتب : الوليد إسماعيل منذ 5 دقائق

قال مصدر قضائي بالنيابة العامة، إن النائب العام المستشار هشام بركات لم يتخذ أي قرارات بمنع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد من السفر.

ورجح المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن قرار المنع قد يكون مُتخذا أثناء تولي طلعت عبدالله منصب النائب العام بسبب بعض البلاغات التي قدمت ضد البدوي في قضايا مالية.

وكانت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، منعت البدوي من السفر، لوجود اسمه على قوائم إدراج المنع من السفر بناءً على أمر النائب العام، أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الخرطوم على الطائرة المصرية، وسُمح له بالخروج من الدائرة الجمركية.

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