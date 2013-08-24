السيد البدوي: مُنعت من السفر لبلاغات الإخوان ضدي بقلب نظام الحكم قبل 30 يوينو

كتب : محمد عاشور منذ 2 دقيقة

قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إنه تم منعه من السفر بناء على بلاغات قدمها عدد من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين ضده، قبل ثورة 30 يوينو، تتهمه بالتحريض على قلب نظام الحكم.

وأضاف البدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم"، أن النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله هو الذي اتخذ هذا القرار يوم 26 يونيو، ووصل إلى سلطات المطار في الأول من يوليو الماضي.

وتابع البدوي: "لم أسع لقلب نظام الحكم، ولكن المصريين جميعا هم الذين ثاروا على هذا النظام"، موضحا أنه سيذهب في الصباح الباكر إلى مكتب النائب العام لبحث هذا الأمر وطلب رفع اسمه من قوائم المنع من السفر.