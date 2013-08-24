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السيسي يُطلع وزير الدفاع الأمريكي على آخر التطورات في مصر

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السيسي يُطلع وزير الدفاع الأمريكي على آخر التطورات في مصر السيسي يُطلع وزير الدفاع الأمريكي على آخر التطورات في مصر

كتب : حسن رمضان منذ 18 دقيقة

الدفاع الأمريكي تشاك قال المتحدث باسم البنتاجون، جورج ليتل، إن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح أجرى اتصالا اليوم بوزير هيجل، لمناقشة التطورات في ، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وأضاف ليتل، أن السيسي أطلع هيجل على آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في مصر، إضافة إلى إطلاعه على آخر المستجدات في خريطة الطريق التي تم وضعها من أجل حل الأزمة التي تشهدها مصر.

وأشار المتحدث باسم البنتاجون إلى أن وزير الدفاع الأمريكي أكد للسيسي ضرورة اتباع نهج شامل، وأن تكون العملية السياسية في مصر شفافة وتشمل جميع المصريين، مؤكدا أهمية أن تحل الخلافات بدون عنف.

ولفت ليتل إلى أن وزير الدفاع المصري أطلع هيجل على آخر التطورات الأمنية في شبه جزيرة سيناء، من جانبه عبر وزير الدفاع الأمريكي عن تقديره للجهود المصرية لضمان أمن منشآت السفارة الأمريكية والأمريكيون العاملون في مصر.

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