لائحة جديدة للنقل والندب

| كتب علي المطيري |

> قالت مصادر حكومية لـ «الراي» ان ديوان الخدمة المدنية قطع شوطا كبيرا في اللائحة الجديدة بشأن الندب والنقل بين الوزارات والهيئات الحكومية، مشيرة الى ان الانتهاء من اللائحة سيكون قبيل نهاية العام الحالي.> وأوضحت المصادر أن ابرز ما في اللائحة الجديدة أن يكون طالب الندب او النقل مطابقا للشروط الموضوعة، وسيتم استثناء بعض الجهات الخاصة التي ستحدد لاحقا وهي نحو 15 جهة، لافتة الى أن من هذه الشروط ان يكون طالب النقل او الندب قد عمل لمدة 4 سنوات للدبلوم وعشر سنوات للجامعي، مع اهمية التخصص وحاجة الجهة اليه، وان تضع الجهات احتياجاتها للديوان ومن ثم يوافق عليها ويحدد شروط قبول الندب والنقل التي تتطابق مع اللوائح والنظم علاوة على شاغلي الدرجة المحددة.> وأشارت المصادر الى ان التعديلات على القرار 36 لسنة 2006 ذهبت الى التقليل من الندب بين الوزارات والهيئات سنويا، وان يتم في أضيق الحدود، مع اعطاء الاولوية للجامعيين وحملة الدبلوم والمفاضلة بينهم بحسب الدرجة اولا والتخصص ثانيا، بحيث يحصر النقل لحملة الدبلوم للتخصصات الهندسية والفنية، بينما تركت للجامعيين بحسب تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية.> وسيمنع، بحسب القرار، الندب او النقل الى وزارة التربية لشغل بعض التخصصات، ومن ضمنها شغل وظائف المعلمين والسكرتارية، بينما يتم السماح لموظفي الوزارة بالندب والنقل الى الجهات الاخرى بحسب قبولها لهم، نظرا لوجود فائض في تخصصات حملة المتوسط والثانوية والدبلوم، وللاستفادة من خفض الكادر وتبعاته بالنسبة للمعلمين.> وسينظر الديوان في امكانية حصر النقل والندب بين بعض الجهات المتشابهة كالجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتربية والتعليم العالي، لتشابه الاعمال، ووزارات الاشغال والكهرباء والبلدية والاسكان، بحيث يكون هناك نقل وندب بين جهات تتشابه اعمالها للموظفين، وبالتالي يتم تقليل النقل قدر الامكان والاستفادة من الخبرات المشتركة.