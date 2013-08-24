الروبيان الكويتي ... في الأسواق

| كتب سعيد عبد القادر |
> عاد الروبيان المحلي الطازج امس الى الموائد، وشهد سوق السمك أول حراج وسط اشتياق وتلهف المستهلكين من مواطنين ومقيمين إلى عودة الروبيان الكويتي بعد غياب دام ثمانية اشهر، تم فيها حظر صيده بقرار من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروه السمكية.
> وبيعت السلة من الروبيان «الطازج» بـ 95 دينارا وبخمسة دنانير للكيلو، ولم يتجاوز المعروض 42 سلة.
> وقال رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك محمد هاشم العلي انه يأمل انخفاض اسعار الروبيان تدريجيا مع ازدياد حصيلة الصيد وزيادة العرض حتى تكون اسعاره في متناول المستهلكين.
> من جهته قال جابر الفيلكاوي عضو الجمعية العمومية للاتحاد ان السفن التي توجهت للصيد في المياه الاقليمية ربما تتأخر، وقد جرت العادة ان تكون اول حصيلة للصيد قليلة تزداد تدريجيا وبالتالي تنخفض اسعاره مع زيادة المعروض.