الكويت تشارك في الجائزة العالمية للمعلوماتية بـ7 مشاريع إلكترونية

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اختيار سبعة مشاريع الكترونية كويتية فائزة في جائزة الكويت الالكترونية للدورتين الثالثة والرابعة لتمثل الكويت في المنافسات الدولية للجائزة العالمية للمعلوماتية (w.s.a) لهذا العام.
>وقالت الأمين العام لجائزة الكويت الالكترونية المهندسة منار الحشاش ان منافسات هذه الجائزة العالمية التي ستقام خلال الشهر الجاري في تالين عاصمة جمهورية استونيا تعقد مرة كل سنتين وتنافس على جوائزها مختلف دول العالم في التصنيفات المعتمدة لدى الجائزة الدولية وهي تصنيفات جائزة الكويت الالكترونية نفسها.
>وبينت الحشاش ان للجائزتين ثمانية تصنيفات وهي الحكومة الالكترونية والتعليم الالكتروني والتراث الالكتروني والاحتواء الالكتروني والصحة الالكترونية والترفيه الالكتروني والتجارة الالكترونية والعلوم الالكترونية مشيرة الى ان كل دولة يحق لها ترشيح مشروع واحد فقط عن كل تصنيف من تصنيفات الجائزة وبأقصى حد ثمانية مشاريع.
>واضافت ان جائزة الكويت الالكترونية تعد بمنزلة التصفيات المحلية المؤهلة للتصفيات الدولية حيث يتم اختيار الفائزين فيها من كل تصنيف لتمثل الكويت دوليا «ولان جائزة الكويت تنعقد بصفة سنوية في حين ان المنافسات الدولية تنعقد مرة كل سنتين فيتم اتباع آلية لاختيار المشروع الذي سيمثل الكويت في التصفيات الدولية بشرط ان يكون هذا المشروع فائزا في الدورة الثالثة للجائزة (2010 - 2011) او الدورة الرابعة للجائزة (2011 - 2012).
>وعن معايير الاختيار افادت الحشاش بانها المعايير الدولية نفسها المطبقة في جائزة الكويت الالكترونية والجائزة العالمية للمعلوماتية حيث يتم اختيار المشروع الذي تعتقد اللجنة ان فرصته افضل للتنافس دوليا وتحقيق الفوز باسم دولة الكويت. وفي ما يخص المشاريع السبعة التي تم اختيارها لتمثل الكويت دوليا اوضحت انها تتمثل بمشروع (موقع بيت الزكاة الكويتي على الانترنت) الفائز في الدورة الرابعة للجائزة عن تصنيف الحكومة الالكترونية والجهة المالكة بيت الزكاة الكويتي ومشروع (موقع المهندس الكويتي للبناء والديكور على الانترنت) الفائز في الدورة الثالثة للجائزة عن تصنيف التعليم الالكتروني للمالك عبدالرحمن مضحي مسير الشمري.
>واضافت الحشاش ان من المشاريع ايضا مشروع (موقع السفن الشراعية على الانترنت) الفائز عن تصنيف التراث الالكتروني للدورة الثالثة للجائزة للمالكين بدر صالح غانم الخياط وعبادة طلال شراب ومشروع (موقع جمعية عون المباشر على الانترنت) الفائز عن تصنيف الاحتواء الالكتروني للدورة الرابعة للجائزة والجهة المالكة جمعية العون المباشر وهي جمعية نفع عام.
>واوضحت ان المشروع الخامس هو (موقع المصور ماجد سلطان على الانترنت) الفائز عن تصنيف الترفية الالكتروني للدورة الرابعة للجائزة للمالك ماجد سلطان علي اما المشروع السادس فهو (موقع بيئتنا... البوابة الرسمية للمعلومات البيئية لدولة الكويت) الفائز في الدورة الرابعة للجائزة عن تصنيف الصحة الالكترونية والجهة المالكة الهيئة العامة للبيئة والمشروع الاخير هو (موقع شيل دوت كوم على الانترنت) الفائز في الدورة الثالثة للجائزة عن تصنيف التجارة الالكترونية والجهة المالكة شركة توصيل للتجارة العامة وهي شركة خاصة.
>واكدت ان جميع المشاريع الكويتية المرشحة لتمثل الكويت في التصفيات الدولية ذات جودة عالية بشهادة من المحكمين المحليين وستعطي انطباعا ايجابيا عن مستوى المحتوى الالكتروني الكويتي امام لجنة التحكيم الدولية.
>وهنأت الحشاش الفائزين المرشحين على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في تطوير مشاريعهم الالكترونية.
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>وقالت الأمين العام لجائزة الكويت الالكترونية المهندسة منار الحشاش ان منافسات هذه الجائزة العالمية التي ستقام خلال الشهر الجاري في تالين عاصمة جمهورية استونيا تعقد مرة كل سنتين وتنافس على جوائزها مختلف دول العالم في التصنيفات المعتمدة لدى الجائزة الدولية وهي تصنيفات جائزة الكويت الالكترونية نفسها.
>وبينت الحشاش ان للجائزتين ثمانية تصنيفات وهي الحكومة الالكترونية والتعليم الالكتروني والتراث الالكتروني والاحتواء الالكتروني والصحة الالكترونية والترفيه الالكتروني والتجارة الالكترونية والعلوم الالكترونية مشيرة الى ان كل دولة يحق لها ترشيح مشروع واحد فقط عن كل تصنيف من تصنيفات الجائزة وبأقصى حد ثمانية مشاريع.
>واضافت ان جائزة الكويت الالكترونية تعد بمنزلة التصفيات المحلية المؤهلة للتصفيات الدولية حيث يتم اختيار الفائزين فيها من كل تصنيف لتمثل الكويت دوليا «ولان جائزة الكويت تنعقد بصفة سنوية في حين ان المنافسات الدولية تنعقد مرة كل سنتين فيتم اتباع آلية لاختيار المشروع الذي سيمثل الكويت في التصفيات الدولية بشرط ان يكون هذا المشروع فائزا في الدورة الثالثة للجائزة (2010 - 2011) او الدورة الرابعة للجائزة (2011 - 2012).
>وعن معايير الاختيار افادت الحشاش بانها المعايير الدولية نفسها المطبقة في جائزة الكويت الالكترونية والجائزة العالمية للمعلوماتية حيث يتم اختيار المشروع الذي تعتقد اللجنة ان فرصته افضل للتنافس دوليا وتحقيق الفوز باسم دولة الكويت. وفي ما يخص المشاريع السبعة التي تم اختيارها لتمثل الكويت دوليا اوضحت انها تتمثل بمشروع (موقع بيت الزكاة الكويتي على الانترنت) الفائز في الدورة الرابعة للجائزة عن تصنيف الحكومة الالكترونية والجهة المالكة بيت الزكاة الكويتي ومشروع (موقع المهندس الكويتي للبناء والديكور على الانترنت) الفائز في الدورة الثالثة للجائزة عن تصنيف التعليم الالكتروني للمالك عبدالرحمن مضحي مسير الشمري.
>واضافت الحشاش ان من المشاريع ايضا مشروع (موقع السفن الشراعية على الانترنت) الفائز عن تصنيف التراث الالكتروني للدورة الثالثة للجائزة للمالكين بدر صالح غانم الخياط وعبادة طلال شراب ومشروع (موقع جمعية عون المباشر على الانترنت) الفائز عن تصنيف الاحتواء الالكتروني للدورة الرابعة للجائزة والجهة المالكة جمعية العون المباشر وهي جمعية نفع عام.
>واوضحت ان المشروع الخامس هو (موقع المصور ماجد سلطان على الانترنت) الفائز عن تصنيف الترفية الالكتروني للدورة الرابعة للجائزة للمالك ماجد سلطان علي اما المشروع السادس فهو (موقع بيئتنا... البوابة الرسمية للمعلومات البيئية لدولة الكويت) الفائز في الدورة الرابعة للجائزة عن تصنيف الصحة الالكترونية والجهة المالكة الهيئة العامة للبيئة والمشروع الاخير هو (موقع شيل دوت كوم على الانترنت) الفائز في الدورة الثالثة للجائزة عن تصنيف التجارة الالكترونية والجهة المالكة شركة توصيل للتجارة العامة وهي شركة خاصة.
>واكدت ان جميع المشاريع الكويتية المرشحة لتمثل الكويت في التصفيات الدولية ذات جودة عالية بشهادة من المحكمين المحليين وستعطي انطباعا ايجابيا عن مستوى المحتوى الالكتروني الكويتي امام لجنة التحكيم الدولية.
>وهنأت الحشاش الفائزين المرشحين على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في تطوير مشاريعهم الالكترونية.
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