بالصور.. وزير التعليم يفتتح مدرستين بالإسكندرية بتكلفة 6.7 مليون جنيه

افتتح اليوم السبت، الدكتور محمود نصر وزير التربية والتعليم، يرافقة اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية وبسيونية سرور، وكيل الوزارة مدرستين تجريبيتين، مدرسة سعد الدين الشاذلى الإعدادية بنات، ومدرسة أحمد دويدار الإعدادية بنين بمنطقة المنتزة خلف مستشفى الصدر امتداد طريق الملاحة، كما قام بتفقد لجنة مدرسة فيكتوريا لآداء الدور الثانى لامتحان الثانوية العامة وختم أبو النصر جولته بزيارة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

وقال الوزير إن مدرسة سعد الدين الشاذلى تبلغ مساحتها 2141 مترا مربعا بتكلفة 3.2 مليون جنيه، وتشتمل على 12 فصلاً دراسيًا، وتقدم هذه المدرسة خدمة تعليمية حكومية للتعليم الابتدائى، وتجريبى لغة عربية للمرحلة الإعدادية، كما افتتح أيضا مدرسة أحمد دويدار وهى مدرسة ثانوية حكومية تضم 11 فصلاً وتبلغ تكلفة إنشائها 3.5 مليون جنيه.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الدراسة سوف تبدأ فى موعدها بدون تأخير فى 21 سبتمبر وأنه لا نية لتأجيل الدراسة، مؤكدا على أن الوزارة قد أطلقت مبادرة جديدة ضمن خطتها لتوفير عناصر أمنية لتأمين المدارس، حفاظاً على ممتلكات الوزارة وما تحويه أبنيتها التعليمية.

وأشار أبو النصر خلال الزيارة إلى أن الوزارة قد أدرجت تخصص أمن المنشآت لتخصصات التعليم التجارى بهدف إعداد خريج متخصص بأمن المنشآت وسيتم تدريبه عملياً من التعاون مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة.

وذلك بعد أن تعرضت العديد من المنشآت التعليمية لحوادث نهب وتخريب وتدمير، خاصة معامل الحاسب الآلى ومعامل التكنولوجيا، بل تعدى الأمر إلى الأثاث المدرسى وأبواب الفصول والشبابيك، معزياً ذلك إلى عدم توافر الأمن بصورة مناسبة داخل تلك المنشآت.

ومن جانبه أشار اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية إلى أن المحافظة ستتواصل مع رجال الأعمال بالمحافظة لدعم إدخال الوسائل التعليمية للمدارس، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وأنه سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على المشروعات الوطنية ومنها مشروعات الكتب المدرسية المستعملة.