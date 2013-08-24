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ألبوم عمرو دياب يتفوق على "يوتيوب".. "الليلة" تتجاوز مليون ونصف المليون مشاهدة و"جرالي إيه" على خطاها

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ألبوم عمرو دياب يتفوق على "يوتيوب".. "الليلة" تتجاوز مليون ونصف المليون مشاهدة و"جرالي إيه" على خطاها ألبوم عمرو دياب يتفوق على "يوتيوب".. "الليلة" تتجاوز مليون ونصف المليون مشاهدة و"جرالي إيه" على خطاها

كتب : عمرو عز الدين منذ 20 دقيقة

رغم تسرب أغاني ألبوم الجديد قبل صدوره رسميا، إلا أن الإقبال على سماع تلك الأغاني، التي أصدرها عبر قناته الرسمية كان كبيرا.

فقد نجحت أغنية "الليلة" التي سمي الألبوم باسمها في أن تتجاوز عدد مشاهدات بلغ مليون و700 ألف مشاهدة، فيما يتزايد العدد باستمرار، أما أغنية "جرالي إيه" والتي أصدرها بعد "الليلة" وقبل صدور الألبوم بشكل نهائي، فقد سارت على خطى الأغنية الأولى، ونجحت في تجاوز حد المليون مشاهدة، لتبلغ مليون و200 ألف مشاهدة، بينما يتزايد العدد باستمرار.

يذكر أن الألبوم هو أحدث أعمال نجم الغناء العربي عمرو دياب، يحتوي على 12 أغنية، ويتعاون فيه مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين ومجدي النجار وبهاء الدين محمد وعادل عمر، والملحنين أحمد حسين وخليل مصطفى وإسلام زكي، ومن توزيع أسامة الهندي وعادل حقي.

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