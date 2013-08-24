محافظ شمال سيناء يعقد اجتماعا لبحث توفير السلع والخدمات للمواطنين

كتب : حاتم حمدى السبت 24-08-2013 20:07

في الاجتماع الذي عقده اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، لبحث موقف السلع والحصص التموينية والمواد الغذائية والوقود.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع هيئة قناة السويس لإدخال شاحنات الوقود والغاز والسلع الغذائية والاستهلاكية اللازمة للمحافظة عن طريق تشغيل معدية الفردان وتخصيصها لشاحنات شمال سيناء إلى جانب المعدية رقم 6 لتيسير عبور شاحنات المحافظة، وكذلك التنسيق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية لتوفير كميات كافية من السلع لأبناء المحافظة وتوفير حصص منها لتوزيعها عن طريق الجمعيات الاستهلاكية وسد باقي الاحتياجات عن طريق الخدمة الوطنية.

وأكد المحافظ على ضرورة إعداد خطط لتوفير السلع والخدمات وحل الأزمات التي تواجه المواطنين، والتنبه بالأزمة وإعداد خطط بديلة للتعامل معها وإدارتها للحد من آثارها.

وطالب المحافظ من الغرفة التجارية بعقد اجتماعاتها مع التجار وشركات توريد السلع لعدم رفع الأسعار أو استغلال المواطنين وتوفير السلع اللازمة بأسعار مناسبة.

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى مديرية التموين بالالتزام بتوفير احتياجات المواطنين من الوقود والغاز والخبز وغيره من السلع الأساسية وتشديد الرقابة على محطات الوقود والمخابز والأسواق.

كما وجه المحافظ مسؤولي المياه والكهرباء إلى استمرار تقديم الخدمة للمواطنين في مختلف مراكز ومدن وقرى وتجمعات المحافظة ومد فترة ضخ المياه لكل المدن والأحياء وتركيب بوسترات لخطوط المياه التي تعاني من نقص مياه والمناطق المرتفعة لضمان انتظام الضخ لها، مع تنظيم برامج لتزويد القرى والتجمعات النائية بالمياه عن طريق سيارات الفنطاس.

وأعلن المحافظ عن عقد اجتماع مع مسؤولي شركة المياه والصرف الصحي لبحث مشاكل المواطنين في المياه، إلى جانب عقد اجتماع آخر لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد على مستوى المدارس وموقف الكتب والكثافة وغيرها.

ومن جانبه، استعرض عبدالله بدوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، مشكلات التجار والصعوبات التي تواجههم في توفير السلع بسبب غلق كوبري السلام وتأخير عبور الشاحنات.

وأعلن فتحي راشد، مدير عام التموين والتجارة، أن الاحتياطي الاستراتيجي آمن ويكفي مواطني المحافظة لعدة أيام، وأن المقررات التموينية يتم توزيعها على البطاقات التموينية، علاوة على توفير حصص إضافية من السلع الحرة والإضافية بكميات كافية، مشيرا إلى أنه جارٍ وصول الزيت والأرز ويتم توفير دقيق التموين والمستودعات أولا بأول، إلى جانب توفير الغاز والوقود، حيث تم توفير 140 ألف لتر من السولار و60 ألف لتر من البنزين، وأن حصص الغاز تصل بانتظام لتوزيعها على المستودعات وتلبية احتياجات المواطنين.

وحضر الاجتماع كل من: عبدالله قنديل بدوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء، فتحي راشد جمعة، مدير عام التموين والتجارة، وإيمان رسلان، مدير التعاون الاستهلاكي، وعبدالعزيز الشوربجي، مدير فرع الشركة القابضة لتوزيع السلع الاستهلاكية بالجملة بشمال سيناء.