مدير أمن شمال سيناء ينفي القبض على منفذي مجزرة رفح الثانية

مصدر أمني: إلقاء القبض على نسعة عناصر إرهابية ومازالت التحقيقات معهم مستمرة

كتب : محمد مقلد منذ 47 دقيقة

نفى اللواء سميح بشادي مدير أمن شمال سيناء لـ"الوطن" ما نشرته قناة الحياة الفضائية، منذ قليل، حول تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي حادث جنود الأمن المركزي "مجزرة رفح الثانية"، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ما زالت تطارد مرتكبي الحادث، وأشار إلى أن من سرب هذا الخبر للقناة، هو المسؤول عنه.

وأكد مصدر أمني بشمال سيناء، أنه تم ضبط 9 عناصر إرهابية في الساعات الأخيرة، بينهم 6 عناصر فلسطينية، و3 آخرين من العناصر التكفيرية المتشددة، على رأسهم مصطفى سالم عواد القيادي التكفيري بالشيخ زويد. تبين أنهم شاركوا في الهجمات الإرهابية على الأكمنة الأمنية وأقسام الشرطة، وأن جهات التحقيق تستجوبهم لمعرفة مدى ضلوعهم في مجزرة رفح الثانية من عدمه.