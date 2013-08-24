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"أحرار الجبهة الديمقراطية" في البحيرة تطالب بإلغاء اتفاقية "الكويز"

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"أحرار الجبهة الديمقراطية" في البحيرة تطالب بإلغاء اتفاقية "الكويز" "أحرار الجبهة الديمقراطية" في البحيرة تطالب بإلغاء اتفاقية "الكويز"

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 13 دقيقة

طالبت حركة "أحرار الجبهة الديمقراطية" بالبحيرة، المصرية بإلغاء اتفاقية "الكويز" مع الجانب الإسرائيلي، لما أحدثته تلك الاتفاقية من أضرار بالغة على الشعب المصري.

وقال المحامي رزق الملا، القيادي بالحركة لـ"الوطن"، إن الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، أصبحت مطالبة وبشدة، بإلغاء اتفاقية "الكويز"، التي تم توقيعها مع الجانب الإسرائيلي في عهد مبارك، والتي سببت أضرارا كثيرة للشعب المصري، خاصة في مجال الزراعة ما تسبب في انتشار العديد من الأمراض المزمنة بين المصريين، بسبب المبيدات المسرطنة وغيرها.

وأشار "الملا" إلى أن جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، باركوا جميع الاتفاقيات التي تمت مع الجانب الإسرائيلي، ولم يحركوا ساكنا من أجل إلغاء تلك الاتفاقيات.

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