ليست كل آلام الأقدام نقرساً!

قد تظهر عليك بعض الأعراض المرضية التى تجعلك تتنبأ بالمرض الذى ألم بك مثل أعراض البرد أو الأنفلونزا، ولا تحتاج معها الذهاب إلى الطبيب فتلجأ إلى الصيدلى الذى قد يكون لديه العلاج، ولكن هناك بعض الأعراض التى قد تختلط عليك ولكن يتنبه لها الصيدلى.

وتقول الدكتورة مودة أحمد، صيدلانية، إن من أكثر الأعراض انتشارا وتأتى إليها بالصيدلية هو لمريض الذى يعانى من الآلام بالكعب، معتقدا أنها إصابة بالنقرس على الرغم من أنه خطأ شائع جدا.

وأضافت مودة أن الآلام مرض النقرس لا ترتبط بالحكة على الإطلاق، وأن الآلام الناتجة عن الإصابة بالنقرس يمكن أن تأتى أثناء النوم مما يوقظ المريض من النوم العميق.

لذلك إذا شعرت بوجود الآلام بالكعب فلا تتسرع وتشخصه على أنه نقرس أو أن تتناول أى دواء لعلاج مرض أنت لا تعانى منه، فهل تعلم أن الآلام الكعب قد تكون بسبب الإرهاق أو وجود شوكة عظمية بالقدم.

ونصحت مودة بضرورة الكف عن الاستماع إلى الجيران والأصدقاء والذين قد ينصحوك بتناول فوار الأملاح الخاصة بالنقرس بدون استشارة الطبيب، مما قد يتسبب لك بمضاعفات مستقبليه كما يمكنك أن تعرض الأمر على الصيدلى فهو قد يفيدك فى هذا، وإذا شعر أن الأمر يحتاج إلى استشارة طبيب فإنه سيقوم بالتأكيد بإبلاغك بهذا فورا.