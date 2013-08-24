أعانى من صداع ناتج عن سقوط قوى؟

أرسلت قارئه تسأل، سقطت أمى على الأرض، بطريقة متوسطة، ولكن الخطير فى الأمر أن مؤخرة رأسها ارتطمت بقاعدة خشبية ولم يحدث خدش، ولكن حدثت لها زغللة وتشوش فى الرؤية لمده دقائق وصداع ولم نحركها إلا بعد عدة دقائق، وفى اليوم التالى شعرت بصداع فى مكان الارتطام، فهل يمكننى إعطاؤها أى دواء، وهل هناك خطر ما، وكيف نتأكد؟

أكد الدكتور محمد محمود، أخصائى أمراض المخ والأعصاب، أن الارتطام الناتج عن سقوط على الأرض هو أمر وارد ويحدث للعديد من الحالات التى ترد إلينا، وذكرت السائلة أن المشكلات التى تعانى منها المريضة حاليا تقتصر على صداع وألم بسيط مكان الارتطام. وان الارتطام كان بسيطا.

وهو فعل سليم ما قامت به السائلة، وهو إجراء جيد فى هذه الحالات، بالركون والثبات على الوضع فترة من الوقت وعدم القيام بحركات فجائية سريعة بشكل سريع، ولكن هنا لا تحتاج هذه الحالة ما دامت تعانى فقط من الصداع وألم مكان السقوط ولكن تعانى من رغبة فى التقيؤ مثلا، لذا لا نعدها على الصعيد الطبى من الحالات الخطيرة أو المقلقة.

إما عن إمكانية إعطاء المريضة أى نوع من الأدوية أو غيرها، فلا يسمح بذلك إلا عن طريق طبيب قد أجرى فحصا للمريضة وليس من الطبيعى أن يقوم أى مرافق للمريض بإعطائه أى دواء دون استئذان طبيب مختص.

ولكن تتساءل السائلة عن سبل التأكد، من الأفضل بالطبع أن يكون الرأى النهائى لطبيب يرى الحالة بالكامل ويفحصها ويطلع على أشعه معينة سوف يقوم بطلبها منكم، وهنا يمكن الاستناد والتأكد التام من سلامه الحالة، وهو أفضل الحلول بلا شك.