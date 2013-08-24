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حبس شخصين متهمين فى أحداث العنف التى شهدتها " صفط اللبن" بالمنيا

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حبس شخصين متهمين فى أحداث العنف التى شهدتها " صفط اللبن" بالمنيا حبس شخصين متهمين فى أحداث العنف التى شهدتها " صفط اللبن" بالمنيا

أمرت نيابة المنيا بإشراف المستشار تامر فاروق، المحامى العام لنيابات جنوب المنيا بحبس مقبل عيد بشرى، وشقيقه هانى 4 أيام على ذمة التحقيق فى أحداث العنف والاشتباكات التى شهدتها قرية "صفط اللبن " بمركز المنيا، والتى راح ضحيتها مسلم واحترقت 3 منازل بسبب خلافات الجيرة، كما قررت النيابة إخلاء سبيل 7 آخرين بضمان محل إقامتهم.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء عبد العزيز قورة مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، بنشوب مشاجرة بقرية صفط اللبن التابعة لدائرة المركز بين كل من: حربى رجب محمود، وعبد الباقى عربى سيد طرف أول - وهانى سمير بشرى وشقيقيه مجدى طرف ثان بسبب خلافات الجيرة.

وأسفر عن ذلك مقتل الثانى إثر تلقيه ضربة بحجر بالرأس، مما أثار غضب المسلمين وأشعلوا النيران فى ثلاثة منازل، وكثفت أجهزه الأمن والجيش تواجدهما داخل القرية لمنع تجدد الأحداث.

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مصر 365