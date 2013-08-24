أهالى مدينة بدر يشكون من عدم توافر مواصلات عامة

يعانى أهالى مدينة بدر أحد المدن الصناعية الكبرى من عدم توافر وسيلة مواصلات عامة تربط المدينة بالمدن المجاورة مما يضطر الأهالى لاستخدام الميكروباص التى تستغل الأهالى، ولا تلتزم بتعريفة الأجرة المتعارف عليها مما بكبد الأهالى الذين معظمهم من عمال المصانع ومحدودى الدخل فوق طاقتهم.

وقال محمد عبدالقادر أحد المواطنين أن مدينة بدر بطريق مصر السويس نعانى أشد المعاناة من عدم وجود مواصلات عامة تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، مما يجعلنا يوميا تحت رحمة سائقى الميكروباصات الذين يتحكمون بالأجرة كيفما يشاءون فالأجرة صباحا 3 جنيه وبعد صلاة المغرب 4 جنيهات وبعد صلاة العشاء 5 جنيهات، وكلما تأخر الوقت زادت الأجرة التى تصل أحيانا إلى 7 جنيهات، وذلك من موقف عزبة الهجانة (كيلو 4.5) إلى مدينة بدر.