تكريم ملكيّ لـ"دنيا باطما" و عدد كبير من الفنّانين المغاربة

قلّد الملك المغربيّ محمد السّادس، في الذكرى الخمسين لعيد ميلاده، عدداً من الشخصيّات أوسمة ملكيّة، من درجة قائد، وهم: الفنان التشكيليّ المرحوم المكي امغارة (تسلّم الوسام أرملته وابنه)، والفنان التشكيليّ المرحوم ميلود لبيض والمرحومة فاطمة روايض (معروفة بفاطمة حسن فروج) وهي فنانة تشكيليّة، والفنان التشكيليّ عبد الكبير ربيع وزميله فؤاد بلامين، إلى جانب الحسين لمان، المعلم في الفنّ التقليديّ (تدلاكت)، وحفيظ مدغري علوي المعلم في الفنّ التقليديّ (الزليج)، ويحيى رواش المعلم في الفنّ التقليديّ (النحاس) والفنان التقليديّ زبير بنتهامي.

وحظي بالتوشيح الملكيّ كلٌّ من عبد الوهاب الدكالي ومحمود الإدريسي وفتح الله لمغاري وفريدة بليزيد ونور الدين لخماري ومحمد مفتاح وعبد الحق الزروالي وسعيد ناصري وحسن الفذّ، إضافة إلى المرحوم محمد حبرمان المعروف بمحمد بنبراهيم، ومحمد مغاري الملقب بمومو، مؤسّس مهرجان موسيقى "بولفار"، وعبد الغفور محسن الملقب بـ"فيغون"، الفنّان، المطرب في ميدان الموسيقى الغربيّة، وحميد الزاهير، والحاجة الحمداويّة، ومحمد باجدوب ونجاة اعتابو.

كما قلد العاهل المغربي بالوسام العلويّ من درجة ضابط "دومينيك سيرا" من مؤسّسة سباق السيّارات "تروفي أوتوموبيل دي غازيل"، وبوسام المكافأة الوطنيّة من درجة فارس الممثل كمال كاضيمي، والفنانة سعيدة شرف، والفنانة دنيا باطما، والفنان أسامة دالولي (ملقّب بكومي الراب)، والممثلة دنيا بوطازوت وغيرهم...