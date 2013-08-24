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بالصور: رامي عياش يودع حياة العزوبية اليوم

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بالصور: رامي عياش يودع حياة العزوبية اليوم بالصور: رامي عياش يودع حياة العزوبية اليوم

يودع السوبر ستار رامي عياش حياة العزوبية اليوم في حفل سيقيمه في صالة pavillon royal في مجمع البيال. وأشارت مصادر مقربة منه لـ "سيدتي نت" ان رامي عياش سيكتفي بحفل استقبال وتهاني بين الساعة الخامسة والثامنة مساء، وأن هيفاء ستحضر في تمام الساعة التاسعة، بالإضافة إلى 4000 مدعواً من اهل الفن والصحافة والإعلام.
المصادر نفسها أوضحت ل_"سيدتي نت" ان أحداً من المطربين لن يغني في الحفل، بل سيقتصر الأمر على بث أغنيات خاصة كان قد سجلها رامي كهدية منه لعروسه داليدا سعيد التي صمتت فستان عرسها بنفسها، لكونها مصممة أزياء وافتتحت أخيراً مشغلاً لها في شارع الحمراء، وهو مصنوع من قماش التول الأبيض المرصع بالشواروفسكي وحبات اللؤلؤ.
كما لفتت المصادر نفسها إلى أنه تم تجهيز القاعة بـ 4000 كرسي مصنوعة من الجلد الأبيض وبنافورة مياه كبيرة.
حضر الحفل الفنانة دينا حايك، الملحن سليم عساف، الشاعر نزار فرنسيس، الدكتور نادر صعب وزوجته أنابيلا هلال، الشاعر سمير نخلة، الإعلامي طوني بارود وزوجته كريستينا صوايا، إلى جانب كوكبة كبيرة من أهل الصحافة والاعلام.
يذكر أن رامي كان قد أطلق صباح اليوم، وقبيل حفل الزفاف أغنية جديدة تحمل عنوان "وردية " وأهداها إلى عروسه.
تابعوا المزيد من التفاصيل عن حفل الزفاف في "سيدتي نت".

 

 

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