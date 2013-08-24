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بالصور ..محافظ سوهاج يتفقد لجان امتحانات الدور الثاني من الشهادة الاعدادية

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بالصور ..محافظ سوهاج يتفقد لجان امتحانات الدور الثاني من الشهادة الاعدادية بالصور ..محافظ سوهاج يتفقد لجان امتحانات الدور الثاني من الشهادة الاعدادية

محافظ سوهاج يتفقد لجان امتحانات الدور الثاني من الشهادة الاعدادية

قام اللواء “محمود عتيق” محافظ سوهاج اليوم بتفقد لجان امتحانات الدور الثانى للمرحلة الاعدادية بالمحافظة بمرافقة وكيلة وزارة التربية والتعليم بسوهاج وذلك بلجنة مدرسة ناصر الاعدادية ” بنات “.

وخلال جولته التفقدية للجان اطمأن من بعض الطلاب علي مستوى الإمتحان وأنه جاء من المقرر المدرسي والذى كان فى مادة اللغة العربية ،وتباينت أراء الطلاب، حيث أجاب بعض الطلاب بأن الإمتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ، ورد البعض الأخر بأن الامتحان صعب.

وفى نهاية الجولة تمنى المحافظ لجميع الطلاب التوفيق فى المراحل المقبلة مؤكدا على ضرورة ان يقوم الطالب باعمال عقله فيما يقوم به من اجابات على الاسئلة، وأشار خلال الجولة على ضرورة اعطاء الاولية فى المرحلة القادمة للعملية التعليمية داخل المحافظة.

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