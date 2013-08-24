ضبط شخصين انتحلا صفة ضباط لتفتيش المارة بأسيوط

تلقى اللواء حسن سيف مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط إخطاراً من مركز شرطة منفلوط يفيد تلقيهم بلاغ من الأهالي بقيام بعض الأشخاص المدنيين بانتحال صفة رجال شرطة بالطريق الزراعي السريع.

على الفور انتفلت أجهزة الأمن وتمكنت من ضبط كلاً من “محمد . ر” وبحوزته “ولاعة” على شكل مسدس لإقناع المارة أنه رجل شرطة ، و”عبدالله محمد عبدالفضيل أحمد” ـ 21سنة ـ عامل ؛ ومقيم بجمريس بدائرة المركز.

وبمواجهة المتهمان وسؤالهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع كلاً من (“سالم محمد جاد حسن الحفناوى” ، و”حمادة محسن عطا الكريم” المقيمين ببندر منفلوط واللذان لاذا بالفرار فور مشاهدتهما للقوات ولم يعللا سبباً لذلك .