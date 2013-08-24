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“الائتلاف السوري” يطالب أوباما بالتدخل الفوري لوقف القتل في سوريا

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“الائتلاف السوري” يطالب أوباما بالتدخل الفوري لوقف القتل في سوريا “الائتلاف السوري” يطالب أوباما بالتدخل الفوري لوقف القتل في سوريا

طالب أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بـ”التدخل الفوري لوقف أعمال القتل في سوريا”، مناشدا قادة دول العالم أيضا بالتدخل ونصرة الشعب السوري.

وشدد الجربا، في مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الحر، سليم إدريس اليوم، على “استعداد الائتلاف بالتنسيق مع هيئة الأركان العامة، لتأمين وحماية دخول لجنة التحقيق الدولية الأممية إلى الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق (جنوبي سوريا)، إلى حين خروجها منها”.

وأعلن “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” مقتل ما يقرب من 1500 شخص على الأقل الأربعاء الماضي فيما قال إنه قصف بالأسلحة الكيماوية نفذته قوات النظام السوري على الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق.

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