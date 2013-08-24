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مارتينو: الأجواء الإقتصادية لا تحتمل صفقة “بيل”

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مارتينو: الأجواء الإقتصادية لا تحتمل صفقة “بيل” مارتينو: الأجواء الإقتصادية لا تحتمل صفقة “بيل”

قال جيراردو مارتينو مدرب برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم السبت أن عرض ريال مدريد لضم جاريث بيل من توتنهام هوتسبير الانجليزي في مقابل صفقة قياسية عالمية تدور في فلك 100 مليون يورو لا يبدو مناسبا في ظل الأجواء الاقتصادية الحالية. وأضاف المدرب الأرجنتيني خلال مؤتمر صحفي عندما سئل عن سعي ريال لضم جناح ويلز “بيل لاعب مميز للغاية.” وتابع “تلك الأرقام تنم عن عدم احترام للعالم اجمع.”

وأنفق برشلونة غريم ريال 57 مليون يورو لضم ابرز صفقة هذا الموسم حتى الآن وهو المهاجم البرازيلي نيمار.

ويبدو ريال الفائز بلقب بطولة أوروبا تسع مرات قريبا من ضم بيل حيث أشارت وسائل إعلام محلية انه وعقب أسابيع من المفاوضات تم التوصل لاتفاق مع توتنهام وان الأمر بانتظار التأكيد الأخير. ومن المتوقع أن يتم تقديم اللاعب الأسبوع الحالي عقب مباراة ريال المقبلة في الدوري خارج ملعبه أمام غرناطة مساء بعد غد الاثنين.

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