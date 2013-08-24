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تظاهرة حاشدة فى تركيا للإحتجاج على أعمال القتل فى مصر وسوريا

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تظاهرة حاشدة فى تركيا للإحتجاج على أعمال القتل فى مصر وسوريا تظاهرة حاشدة فى تركيا للإحتجاج على أعمال القتل فى مصر وسوريا

شهدت محافظة قيرقلار الي شمال غرب تركيا التركية، اليوم السبت، تظاهرة حاشدة للاحتجاج على المجازر التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية بحق معارضي الانقلاب العسكري، وعلى الهجوم الكيميائي الأخير الذي شنه النظام السوري بالعاصمة دمشق.

وجاءت تلك التظاهرة تلبية لدعوة وجهتها حوالي 35 منظمة مجتمع مدني تركية، واحتشد المتظاهرون في أحد ميادين المحافظة، وأخذوا يرددون هتافات مناهضة للحكم العسكري في ، من قبيل “الديمقراطية في صناديق الاقتراع، ومن يلجأ غي غير ذلك فهو أحمق”، و”ألف سلام وتحيقة للمقاومة في مصر وسوريا”، و”الفراعنة الإنقلابيون سيكون سيموتون شر ميتة”.

وحرص المتظاهرون على رفع الأعلام المصرية والسورية في أيديهم، وفي الكلمة التي ألقاها إبراهيم أرغين أوغوزلو، باسم المنظمات المشتركة في تنظيم تلك التظاهرة، أكد أن المسلمين في غزة وفلسطين وميانمار وتركستان الشرقية ومؤخرا سوريا ومصر يعانون ويتألمون.

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