أبوعيطة: تمويل الحد الأدنى للأجور يأتي من تقليل الأقصى

وزير القوى العاملة: أقول لـ"كتائب القسام" لا تعادوا الشعب المصري لحساب "جماعة محظورة"

كتب : محمد عاشور منذ 5 دقائق

قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، إن تخفيض الحد الأقصى للأجور هو أحد طرق تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور، موضحا أن تحديد الحد الأدنى لن يكون بتحديد مبلغ معين، وإنما وفقا لأسعار السلع والخدمات التي يجب أن يحصل عليها المواطن البسيط.

وأضاف أبوعيطة، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، أنه تم إقرار قانون الحريات النقابية بإجماع الآراء من النقابات والاتحادات النقابية.

ووجه أبوعيطة، رسالة إلى كتائب عز الدين القسام، الذين أشاروا بعلامة "رابعة العدوية": "لا تعادوا الشعب المصري لحساب جماعة محظورة، تجاهلت مع القضية الفلسطينية وانحازت للبوسنة والهرسك وأفغانستان على حسابكم.. أنا هتفت باسمكم وانتوا بتواجهوا عدوكم".