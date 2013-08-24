نيابة أمن الدولة تحبس “أبو بركة” و”غنيم” 15 يومًا للتحقيق في التحريض على العنف

أمر المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم السبت، بحبس أحمد أبو بركة القيادي بتنظيم الإخوان والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، ومصطفى غنيم عضو مكتب الإرشاد بالتنظيم، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة تحقيقات النيابة ، لاتهامهما بالتحريض على العنف وبث دعايات كاذبة والتي من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، وتولي قيادة جماعة إرهابية.

ويتابع المستشار هشام بركات النائب العام سير التحقيقات في القضية التي يشرف عليها المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد لشئون النيابات المتخصصة.

وانتقل المستشاران شادي البرقوقي وسامح عصام (رئيسا نيابة أمن الدولة العليا) إلى سجن طره للتحقيق مع أبو بركة وغنيم.. حيث وجهت إليهما اتهامات بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها والاعتداء على الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها.

كما وجهت النيابة إليهما تهمة بث أخبار ودعايات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن العام والسلم في الداخل، وبث دعايات من شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين أيضا الاشتراك في جرائم القتل والشروع فيه، والاشتراك في التخريب والإتلاف العمد للمباني والمنشآت العامة للدولة، فضلا عن تولي قيادة جماعة إرهابية.