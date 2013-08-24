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مباشر - لوزيرن 0-1 بازل .. النني يجاور صلاح، وكهربا يجري الاحماء

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مباشر - لوزيرن 0-1 بازل .. النني يجاور صلاح، وكهربا يجري الاحماء مباشر - لوزيرن 0-1 بازل .. النني يجاور صلاح، وكهربا يجري الاحماء

متابعة حية ومباشرة لمباراة لوزيرن وضيفه بازل في الجولة الـسادسة من الدوري السويسري، في وجود الدولي المصري محمد صلاح أساسيا.

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في الدقيقة 59 يشترك محمد النني بدلا من ديلجادو ويبقى صلاح بجوار سيو في الهجوم.

مع انطلاق الشوط الثاني قام كهربا بعمليات الإحماء تمهيدا لاشتراكه الأول مع لوزيرن.

بين شوطي المباراة حرص محمد النني على التوجه لمحمود كهربا ودار بينهما حديث.

انتهى الشوط الأول بتقدم بازل بهدف، وصلاح خاض اللقاء حتى الآن كجناح أيسر ولم يظهر كثيرا على غير العادة، فاللقاء أغلبه ضغط لوزيرن، بينما يجيد الجناح المصري في الجناح الأيمن وقلب الملعب.

على عكس سير اللقاء في الدقيقة 32 يستغل جيوفاني سيو غفلة دفاعية للوزيرن وينطلق ويراوغ مدافع ويسدد من فوق الحارس هدف التقدم الرائع لبازل.

سيو وافد جديد لبازل، وكان قد سجل هدفه الأول في مباراة رازجراد في دوري أبطال أوروبا.

بمرور 20 دقيقة صلاح لم يظهر مطلقا، ولوزيرن يضغط بكثافة لإدراك هدف التقدم وسط مساندة جماهيرية كبيرة.

ويلعب محمد صلاح نجم بازل بشكل أساسي مع فريقه في مواجهة لوزيرن ضمن الدوري السويسري يوم السبت، فيما يجلس زميله محمد النني على مقاعد البدلاء.

ويحل بازل ضيفا على لوزيرن ضمن الجولة السادسة من الدوري السويسري في الثامنة إلا ربع.

حامت الشكوك حول مشاركة صلاح في المباراة بعدما أكد مدربه مورات ياكين بإصابته بكدمة في القدم كادت أن تبعده عن المباراة.

صلاح سيلعب في مركز صانع الألعاب في هذه المباراة خلف الثنائي الهجومي ماتياس ديلجادو وجيوفاني سيو.

ويجلس محمد النني على مقاعد البدلاء في مواجهة الفريق الذي يضم الشاب المصري محمود عبد المنعم "كهربا" المعار من إنبي.

كهربا يجلس على مقاعد البدلاء في مباراته الرسمية الأولى مع لوزيرن الذي يلعب له معارا من إنبي كما صرح لـFilGoal.com ليلة المواجهة.

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