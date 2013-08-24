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لقطة المباراة .. زميل كهربا يصيب حارس مرماه بسذاجة

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لقطة المباراة .. زميل كهربا يصيب حارس مرماه بسذاجة لقطة المباراة .. زميل كهربا يصيب حارس مرماه بسذاجة

كاد توميسلاف بولجيتش مدافع لوزيرن الذي يضم محمود عبد المنعم "كهربا" أن يفتك برأس حارس مرماه ديفيد زيبونج خلال مباراة الفريق أمام بازل يوم السبت.

ويحل بازل الذي يضم الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني ضيفا على لوزيرن ضمن الجولة السادسة من الدوري السويسري في الثامنة إلا ربع.

ويجلس كهربا على مقاعد البدلاء، بينما يلعب صلاح نجم بازل بشكل أساسي مع فريقه، فيما يجلس زميله النني على مقاعد البدلاء.

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وفي الدقائق الأولى من المباراة كاد أن يتسبب بولجيتش في إصابة حارس مرماه بسذاجة، حين تدخل معه في كرة أرضية ذهب الحارس لالتقاطها قبل جيوفاني سيو مهاجم بازل.

وارتطمت قدم المدافع الكرواتي برأس زميله الذي خضع للعلاج لدقائق قبل أن يستكمل المباراة.

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فيديو اليوم السابع