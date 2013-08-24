جاريث بيل يصل إسبانيا ' للاستجمام '

ماربيلا (مالاجا)، (إفي): أكد مسؤول حكومي إسباني اليوم السبت أن اللاعب الويلزي جاريث بيل، الذي سيعلن نادي ريال مدريد عن انضمامه لصفوفه رسميا خلال الساعات القادمة، يستجم حاليا في مدينة ماربيلا (جنوب شرقي إسبانيا).

وقال عضو مجلس بلدية ماربيلا لشئون السياحة خوسيه لويس هرنانديز لـ(إفي) "كان يستجم هنا في المدينة، لا أعلم إذا كان سيواصل البقاء هنا اليوم. لكن من المنطقي أن يظل في عطلة نهاية الأسبوع، لكن لست أعلم إذا كان قد غادر المدينة تمهيدا لتقديمه رسميا في الريال".

ويستعد ريال مدريد لتقديم نجم توتنام الإنجليزي رسميا خلال الساعات القادمة، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بحسب الصحافة البريطانية، حيث تبلغ 85 مليون جنيه استرليني (98 مليون يورو).