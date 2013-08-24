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بالصور| "أولتراس" عمرو دياب تحتفل بصدور ألبوم "الليلة"

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بالصور| "أولتراس" عمرو دياب تحتفل بصدور ألبوم "الليلة" بالصور| "أولتراس" عمرو دياب تحتفل بصدور ألبوم "الليلة"

كتب : لؤي محمد منذ 30 دقيقة

لم تمنعهم الأحداث السياسية الملتهبة والحالة الأمنية المضطربة التي تعيشها البلاد من الاحتفال بصدور ألبوم مطربهم المفضل، فوسط فرحة كبيرة احتفل عدد من أعضاء مجموعة "أولتراس ديابيان" المنتمية لجمهور الفنان بطرح ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم "الليلة"، في متجر "فيرجن" بمول سيتي ستارز بالقاهرة.

وحرص محبو الفنان الملقب بـ"الهضبة" على شراء النسخة الأصلية من الألبوم، الذي صدر رسميا في الأسواق يوم الخميس الماضي، ورددوا أجزاء من الأغنيات.

وشارك الشاعر الغنائي الشاب تامر حسين، والملحنان الصاعدان أحمد حسين، وإسلام زكي، الجمهور، الاحتفال بالألبوم، حيث كان لحسين نصيب الأسد في الألبوم بكتابته سبع أغان من أصل 12 طرحها دياب، فيما قدم حسين لحنين، وزكي لحنا واحدا.

ويقول إسلام خشبة، أحد مؤسسي مجموعة أولتراس عمرو دياب، التي تهتم بالمشاركة في حفلات المطرب المخضرم، إن فكرة تأسيس المجموعة راودته منذ عام 2010، لكنها تأسست في أواخر 2011، وكان أول ظهور لها في العام الماضي.

ويضيف خشبة، لـ"الوطن"، عن الاحتفال بطرح الألبوم، "مجموعة شباب مصري بجد شاركتنا في تنظيم الاحتفال"، موضحا أن "تأجيل الشركة المنتجة صدور الألبوم أجبرنا على إرجاء الاحتفال لمدة 24 ساعة، كي نحتفل بشراء النسخة الأصلية".

وبحسب خشبة، فإن تسريب الألبوم على عدد من مواقع الإنترنت قبل صدوره لن يؤثر على المبيعات، حيث إن "التسريب أمر معتاد قبل طرح كل ألبومات دياب في السنوات الأخيرة، ومع ذلك فالألبوم يتصدر قائمة المبيعات في كل مرة، وأعتقد أن الألبوم هذا العام حقق أرقام توزيع عالية حتى الآن رغم أنه لم يمر إلا أيام قليلة على صدوره".

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