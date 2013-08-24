محافظ الإسكندرية يصدر تعليمات باستكمال مشروعات التطوير والتجديد

أصدر محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي ، تعليمات للشركة المنفذة لمشروعات التطوير والتجديد والإحلال بالإسكندرية ، بإعداد التقرير الشامل حول الأعمال الإنشائية التي توقفت في مدينة الإسكندرية ، مع ذكر أسباب هذا التوقف سواء كانت قرارات سيادية أو مشاكل في التمويل ، وذلك سعيا لإنهاء واستكمال أعمال مشروعات التطوير والإحلال والتجديد التي تقوم بها الشركة في الفترة المقبلة من توسعة طريق الكورنيش وإنشاء الكباري والأنفاق عليه.

من جانبها قامت الشركة بعرض جميع الأعمال التى تم إنجازها في المرحلة السابقة في الإسكندرية ، وتمثلت في إنشاء أنفاق للمشاة بالكورنيش ، وهي عبارة عن أنفاق تجارية بتكلفة تصل إلي حوالي 64 مليون جنيه وهي أنفاق سبورتنج ومحطة الرمل وخالد بن الوليد ، والذي يعد تحت الإنشاء وسيتم الانتهاء من أعمال تنفيذه في نهاية أكتوبر القادم ، بالإضافة إلى مشروع صيانة الكورنيش ومشروع تطوير طريق ترعة المحمودية بطول 11 كم ويبدأ من منطقة محرم بك إلى منطقة العوايد بتكلفة تجاوزت 120 مليون جنيه لتصل إلى 160 مليون جنيه ، ومشروع نفق المندرة ، حيث يتم توسعته للقضاء على الاختناق المروري بهذه المنطقة .

يذكر أنه تم الانتهاء من إنشاء 8 كباري مقامة على ترعة المحمودية من ضمن 11كوبري تم تدريجهم في الخطة وهي بأطوال مختلفة حسب عرض المجرى المائي بدءا من19,5مترا إلى 46,5 مترا وسوف يتم تسليم المشروع بالكامل في غضون عام شاملا أعمال الرصف والانارة وبناء جميع الكباري .

ا.ش.ا