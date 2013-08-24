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وزير الخارجية البلجيكي: عودة الحياة الطبيعية إلى مصر سيستغرق وقتا طويلا

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وزير الخارجية البلجيكي: عودة الحياة الطبيعية إلى مصر سيستغرق وقتا طويلا وزير الخارجية البلجيكي: عودة الحياة الطبيعية إلى مصر سيستغرق وقتا طويلا
ريندرز: لم أذهب إلى لإعطاء تعليمات لأي مكن الأطراف

كتب : وكالات السبت 24-08-2013 19:16

قال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز، اليوم، إن عودة الحياة الطبيعية إلى مصر سيستغرق وقتا طويلا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن تصريحات ريندرز جاءت في أعقاب زيارته إلى القاهرة يومي الخميس والجمعة الماضيين بعد يوم من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الذين وافقوا خلاله على مراجعة المساعدة الاقتصادية والأمنية الأوروبية لمصر.

ونقلت وسائل الإعلام البلجيكية عن ريندرز قوله: إنه سوف يكون من الصعب تحقيق المصالحة؛ حيث لا يزال هناك طريق طويل قبل أن يعود الوضع إلى طبيعته في مصر، وفي إشارة إلى الوضع في أوروبا إبان حكم النازيين في ألمانيا أكد ريندرز أنه لم يذهب إلى مصر لإعطاء تعليمات لأي شخص.

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