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انقطاع المياه بقرية بني مر في أسيوط لليوم الثالث على التوالي

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انقطاع المياه بقرية بني مر في أسيوط لليوم الثالث على التوالي انقطاع المياه بقرية بني مر في أسيوط لليوم الثالث على التوالي

كتب : سعاد أحمد منذ 21 دقيقة

سادت حالة من الاستياء والغضب الشديدين بين أهالي قرية بني مر التابعة لمركز الفتح بأسيوط، مسقط رأس الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بسبب الانقطاع المتكرر للمياه لليوم الثالث على التوالي.

وقال أهالي القرية، إن "المياه تنقطع عن القرية منذ ثلاثة أيام متواصلة لساعات طويلة تتراوح بين 8 و10 ساعات، وانقطعت يوم الخميس الساعة 3,5 عصرا، وعادت الجمعة الساعة الساعة 2 وظلت ساعة واحدة، ثم انقطعت إلى العاشرة مساءً، ولم نستطع القيام بالأعمال المنزلية من غسيل للأواني وطبخ واستحمام الأولاد وغيرها، فضلا عن أننا في فصل الصيف"، مشيرين إلى أنهم تقدموا بشكاوى متعددة إلى الوحدة المحلية بالقرية وشبكة مياه المركز ولكن دون جدوى.

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DMC

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