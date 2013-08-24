خلفان: بكاء أردوغان على أحداث مصر "فيلم تركي"

كتب : سى إن إن السبت 24-08-2013 19:01

وصف قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، مقطع الفيديو الذي تم نشره على "يوتيوب" عن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، والذي قيل إنه يبكي فيه متأثراً برثاء القيادي بحزب الحرية والعدالة، محمد بلتاجي لابنته، بأنه "مسلسل تركي".

وقال خلفان، في تغريدة على "تويتر": "بكاء أردوغان على أحداث مصر فيلم تركي متقن الإخراج".

وواصل قائد شرطة دبي هجومه على تنظيم الإخوان المسلمين، قائلاً: "إخوانجية الخليج سنربيهم واحدا واحدا من جديد"، مضيفا في تغريدة أخرى: "إخوانجية الخليج يجب أن يعلموا دروسا في الوﻻء للوطن وليس للمرشد".