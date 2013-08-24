وصول طائرة مساعدات قطرية جديدة لمتضررى السيول بالسودان

وصلت اليوم السبت طائرة ضمن الجسر الجوى القطرى، لنقل المساعدات من أجل إغاثة متضررى السيول والفيضانات التى اجتاحت مساحات واسعة من مدن وقرى السودان .

وعبر مدير الدفاع المدنى السودانى اللواء هاشم حسين، الذى كان فى استقبال الطائرة بمطار الخرطوم فى تصريح صحفى، عن تقدير السودان لدولة قطر لمواقفها العظيمة تجاه المتضررين من الأمطار فى السودان، مشيرا إلى أنه منذ بداية الأمطار لم تتوقف دولة قطر عن دعم السودان، فضلا عن دورها الرائد فى دعم بلاده فى كافة المجالات.

يذكر أن الطائرة القطرية تعد السابعة ضمن الجسر الجوى القطرى لإغاثة متضررى السيول، وذلك بناء على توجيهات من أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثان، وتتولى مجموعة من فريق البحث والإنقاذ القطرى مسئولية نقل وتوصيل المساعدات القطرية، التى تحتوى على خيام الإيواء، والأدوية، وأغطية أسطح المنازل، ومولدات الكهرباء، ومضخات سحب المياه.