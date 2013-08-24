أخبار عاجلة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وصول طائرة مساعدات قطرية جديدة لمتضررى السيول بالسودان

Google+ Print
وصول طائرة مساعدات قطرية جديدة لمتضررى السيول بالسودان وصول طائرة مساعدات قطرية جديدة لمتضررى السيول بالسودان

وصلت اليوم السبت طائرة ضمن الجسر الجوى القطرى، لنقل المساعدات من أجل إغاثة متضررى السيول والفيضانات التى اجتاحت مساحات واسعة من مدن وقرى السودان .

وعبر مدير الدفاع المدنى السودانى اللواء هاشم حسين، الذى كان فى استقبال الطائرة بمطار الخرطوم فى تصريح صحفى، عن تقدير السودان لدولة قطر لمواقفها العظيمة تجاه المتضررين من الأمطار فى السودان، مشيرا إلى أنه منذ بداية الأمطار لم تتوقف دولة قطر عن دعم السودان، فضلا عن دورها الرائد فى دعم بلاده فى كافة المجالات.

يذكر أن الطائرة القطرية تعد السابعة ضمن الجسر الجوى القطرى لإغاثة متضررى السيول، وذلك بناء على توجيهات من أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثان، وتتولى مجموعة من فريق البحث والإنقاذ القطرى مسئولية نقل وتوصيل المساعدات القطرية، التى تحتوى على خيام الإيواء، والأدوية، وأغطية أسطح المنازل، ومولدات الكهرباء، ومضخات سحب المياه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365