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السيطرة على حريق محدود فى محطة لتوليد القوى وتقطير المياه بالكويت

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السيطرة على حريق محدود فى محطة لتوليد القوى وتقطير المياه بالكويت السيطرة على حريق محدود فى محطة لتوليد القوى وتقطير المياه بالكويت

اندلع حريق محدود اليوم السبت فى محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى وتقطير المياه فى الكويت، وتم السيطرة عليه دون وقوع أى إضرار أو إصابات.

وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية المهندس أحمد خالد الجاسر- فى تصريح له اليوم- أن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق الذى اندلع فى "ساحة السكراب " بموقع محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى وتقطير المياه.

وأضاف الجسار، أن فور اندلاع الحريق تم إبلاغ رجال المطافئ الذين هرعوا بسرعة إلى مكان نشوب الحريق وتمكنوا من إخماده بالكامل دون أن يسفر عن وقوع أى أضرار مادية أو يحدث أى تأثير على إنتاج المحطة.

وأعرب عن الشكر لرجال الإطفاء على سرعة استجابتهم للحادث وسيطرتهم على الحريق فى وقت قصير، مضيفا أن التحقيق جار لمعرفة أسباب نشوب الحريق وملابساته.

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مصر 365