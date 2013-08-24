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الجسار: حريق سكراب محطة الدوحة لم يؤثر على إنتاج الكهرباء

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الجسار: حريق سكراب محطة الدوحة لم يؤثر على إنتاج الكهرباء الجسار: حريق سكراب محطة الدوحة لم يؤثر على إنتاج الكهرباء
 
م. أحمد الجسار
الأدخنة تتصاعد من المواد المشتعلة في سكراب محطة الدوحة الغربية
دارين العلي

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م. أحمد الجسار عدم تأثر محطة الدوحة الغربية بالحريق الذي نشب عصر أمس في ساحة سكراب تضم أخشابا ومعدات وبقايا كيبلات، لافتا إلى أن الساحة بعيدة عن منشآت المحطة.

وكان رجال الإطفاء قد تمكنوا من إخماد الحريق الذي شب في بعض المواد الخشبية والبلاستيكية القديمة (سكراب) الموجودة في المحطة دون تعرض جسم المحطة لأي أضرار تذكر. وقال مصدر فني في الوزارة، إن موظفي المحطة فوجئوا عصر أمس باندلاع حريق في بعض المواد القديمة في سكراب المحطة، فسارعوا لإبلاغ المطافي وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء وقامت بمساندة العاملين في المحطة حتى تم إخماد النيران التي اقتصرت خسائرها على بعض المواد القديمة دون الوصول إلى أجزاء رئيسية بالمحطة.

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